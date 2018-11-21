Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до 84 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кількість загиблих у результаті природних пожеж в американському штаті Каліфорнія зросла до 84 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.
"Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, дві жахливих пожежі, які обидві почалися на початку цього місяця, забрали в цілому 84 життів", - пише видання.
Американські чиновники заявили, що щонайменше 64 з останків були ідентифіковані.
Переважна більшість смертей - 81 - були пов'язані з пожежею Camp Fire в окрузі Б'ютт у Північній Каліфорнії, що зробило його найбільш смертоносною і найбільш руйнівною лісовою пожежею в історії штату.
Крім того, понад 800 осіб вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, жоден українець не постраждав внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.