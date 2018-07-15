Число жертв наводнения в Японии возросло до 216 человек

По последним данным, еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены. Почти 6 тыс. человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои дома. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась жара — стрелки термометров со раннего утра воскресенья держатся на отметке выше 30 градусов.

Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и схода оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крова.