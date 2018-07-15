Число жертв наводнения в Японии возросло до 216 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.
По последним данным, еще несколько десятков человек считаются пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии.
В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены. Почти 6 тыс. человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои дома. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась жара — стрелки термометров со раннего утра воскресенья держатся на отметке выше 30 градусов.
Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за влияния тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и схода оползней. Это наибольшее количество погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. остались без крова.