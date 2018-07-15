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Кількість жертв повені в Японії зросла до 216 осіб

Кількість жертв повені в Японії зросла до 216 осіб

Київ • УНН

 • 9110 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Кількість жертв сильних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії досягло 216 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.

За останніми даними, ще кілька десятків людей вважаються зниклими без вести або не виходять на зв’язок. Місцеві екстрені служби за підтримки поліції і солдатів Сил самооборони продовжують пошукові та рятувальні операції. Тисячі волонтерів з усієї країни прибули у західні райони Японії, щоб надати допомогу постраждалим від удару стихії.

У результаті повеней і зсувів у 31 з 47 японських префектур принаймні 160 житлових будинків повністю знищені, близько 700 отримали серйозні пошкодження, більше 25 тис. затоплені. Майже 6 тис. осіб все ще знаходяться в спеціальних евакуаційних центрах, не маючи можливості повернутися в свої будинки. Ситуація ускладнюється тим, що на всю територію Японії опустилася спека — стрілки термометрів зі раннього ранку неділі тримаються на позначці вище 30 градусів.

Нагадаємо, потужні зливи обрушилися на Японію в середині минулого тижня через вплив тайфуну “Прапірун”. У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1 м опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів. Це найбільша кількість загиблих від повеней в Японії зі 1953 року. Тоді на острові Кюсю на заході країни загинули 759 осіб, понад 450 тис. залишилися без даху.

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