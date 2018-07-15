Кількість жертв повені в Японії зросла до 216 осіб

За останніми даними, ще кілька десятків людей вважаються зниклими без вести або не виходять на зв’язок. Місцеві екстрені служби за підтримки поліції і солдатів Сил самооборони продовжують пошукові та рятувальні операції. Тисячі волонтерів з усієї країни прибули у західні райони Японії, щоб надати допомогу постраждалим від удару стихії.

У результаті повеней і зсувів у 31 з 47 японських префектур принаймні 160 житлових будинків повністю знищені, близько 700 отримали серйозні пошкодження, більше 25 тис. затоплені. Майже 6 тис. осіб все ще знаходяться в спеціальних евакуаційних центрах, не маючи можливості повернутися в свої будинки. Ситуація ускладнюється тим, що на всю територію Японії опустилася спека — стрілки термометрів зі раннього ранку неділі тримаються на позначці вище 30 градусів.

Нагадаємо, потужні зливи обрушилися на Японію в середині минулого тижня через вплив тайфуну “Прапірун”. У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1 м опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів. Це найбільша кількість загиблих від повеней в Японії зі 1953 року. Тоді на острові Кюсю на заході країни загинули 759 осіб, понад 450 тис. залишилися без даху.