Количество заявок на 6500 грн "єПідтримки" приближается к 3 миллионам

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КИЕВ. 16 марта. УНН.Уже 2,7 миллиона украинцев подали заявки на 6500 грн "єПідтримки". Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

"На сегодня уже 2 миллиона 700 тысяч украинцев подали заявку на выплату 6500 грн. Все получают эти деньги. И программа работает дальше. И Министерство экономики работает дальше над новыми программами подобными", - сказал Федоров.

Получить помощь смогут жители тех регионов страны, которых коснулись боевые действия. А это жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской, Киевской областей и города Киев.

Детали

Также Федоров сообщил о восстановлении функционала "Дія".

"Сегодня мы восстановили доступ ко всем паспортам. И загранпаспортам, и ID-паспортов в Д"ія". Сейчас, кстати, можно и в Польшу, и в Молдову через "Дія" (пройти - ред.) таможню и государственную границу. Мы продолжаем работать и запускать все необходимые сервисы. И сейчас работаем над тем, чтобы уже на следующей неделе можно было известить через приложение "Дія", через портал о разрушенной недвижимости и движимом имуществе", - отметил чиновник.

"Сейчас работа ("Дія"- ред.) полностью восстановлена. И все данные находятся в безопасности. Ничего не угрожает. Поэтому все документы начинают появляться. Сегодня самое главное появились уже паспорта, как ID-карты, так и заграничные. И дальше все услуги, которые работали до этого, также будут работать в "Дія", - подчеркнул он.

Дополнения

В "Дія" вновь доступны цифровые паспорта.

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