Кількість заявок на 6500 грн єПідтримки наближається до 3 мільйонів

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"На сьогодні вже 2 мільйони 700 тисяч українців подали заявку на виплату 6500 грн. Всі отримують ці гроші. І програма працює далі. І Міністерство економіки працює далі над новими програмами подібними", - сказав Федоров.

Отримати допомогу зможуть жителі тих регіонів країни, яких торкнулися бойові дії. А це жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Дніпропетровської, Київської областей та міста Київ.

Деталі

Також Федоров повідомив про відновлення функціоналу "Дії".

"Сьогодні ми відновили доступ до всіх паспортів. І закордонних паспортів, і ID-паспортів в Дії. Зараз, до речі, можна і в Польщу, і в Молдову через Дію (пройти - ред.) митницю і державний кордон. Ми продовжуємо працювати і запускати всі необхідні сервіси. І зараз працюємо над тим, щоб вже наступного тижня можна було сповістити через застосунок Дія, через портал про зруйновану нерухомість та рухоме майно", - зазначив урядовець.

"Наразі робота (Дії - ред.) повністю відновлена. І всі дані знаходяться в безпеці. Нічого не загрожує. Тому всі документи починають з’являтися. Сьогодні найголовніше з’явилися вже паспорти, як ID-картки, так і закордонні. І далі всі послуги, які працювали до цього, також будуть працювати в Дії", - наголосив він.

Доповнення

У "Дії" знову доступні цифрові паспорти.