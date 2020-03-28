Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61972 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72762 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86209 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84403 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103521 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86343 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102732 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105872 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130933 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103621 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109127 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107533 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107079 просмотра
Актуальное
Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

Киев  •  УНН

 • 18687 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В России за 27 марта зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, в целом в этой стране уже 1264 больных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коммерсант".

"Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 1264", - сообщает издание.

Так, за 27 марта в стране - 228 новых случаев, тогда как за 26 марта было обнаружено 196 случаев заражения.

В России умерших от COVID-19 - четверо. Выздоровели 49 человек.

Больше всего больных - в Москве - 114 человек; Московской области - 36 человек; Санкт-Петербурге -11 человек.

Напомним, из Киева в Москву прибыл спецпоезд с россиянами.

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