Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В России за 27 марта зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, в целом в этой стране уже 1264 больных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коммерсант".
"Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 1264", - сообщает издание.
Так, за 27 марта в стране - 228 новых случаев, тогда как за 26 марта было обнаружено 196 случаев заражения.
В России умерших от COVID-19 - четверо. Выздоровели 49 человек.
Больше всего больных - в Москве - 114 человек; Московской области - 36 человек; Санкт-Петербурге -11 человек.
Напомним, из Киева в Москву прибыл спецпоезд с россиянами.