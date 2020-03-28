Число зараженных коронавирусом в России достигло 1264 человек

КИЕВ. 28 марта. УНН. В России за 27 марта зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 26 регионах, в целом в этой стране уже 1264 больных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коммерсант".