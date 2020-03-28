Кількість заражених коронавірусом у Росії сягнула 1264 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Росії за 27 березня зафіксували 228 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 26 регіонах, загалом у цій країні вже 1264 хворих на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Коммерсант".
"Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, загальна кількість тих, хто заразився, досягла 1264", - повідомляє видання.
Так, за 27 березня у країні - 228 нових випадків, тоді як за 26 березня було виявлено 196 випадків зараження.
У Росії померлих від COVID-19 - четверо. Одужали 49 осіб.
Найбільше хворих - у Москві - 114 осіб; Московській області - 36 осіб; Санкт-Петербурзі -11 осіб.
Нагадаємо, з Києва до Москви прибув спецпоїзд з росіянами.