З Києва до Москви прибув спецпоїзд з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Спеціальний поїзд №906/905, що прямував за маршрутом Київ - Москва - Київ для вивезення росіян з України і громадян України з РФ, прибув на Київський вокзал у російській столиці Москві. Про це з посиланням на прес-службу дирекції залізничних вокзалів РЖД повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Так, прибув", - сказали в дирекції.
Зворотній рейс відбудеться в суботу о 19:35 за місцевим часом, поїзд прибуде до Києва 29 березня j 7:32.
Спеціальний поїзд прямує без зупинок. На шляху прямування пасажири проходять прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду. Продаж квитків здійснювала Українська залізниця, додали в агентстві.
Нагадаємо, поїздом з Києва до Москви виїхало понад 700 осіб.