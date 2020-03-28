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З Києва до Москви прибув спецпоїзд з росіянами

З Києва до Москви прибув спецпоїзд з росіянами

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Спеціальний поїзд №906/905, що прямував за маршрутом Київ - Москва - Київ для вивезення росіян з України і громадян України з РФ, прибув на Київський вокзал у російській столиці Москві. Про це з посиланням на прес-службу дирекції залізничних вокзалів РЖД повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Так, прибув", - сказали в дирекції.

Зворотній рейс відбудеться в суботу о 19:35 за місцевим часом, поїзд прибуде до Києва 29 березня j 7:32.

Спеціальний поїзд прямує без зупинок. На шляху прямування пасажири проходять прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду. Продаж квитків здійснювала Українська залізниця, додали в агентстві.

Нагадаємо, поїздом з Києва до Москви виїхало понад 700 осіб.

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