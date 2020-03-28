Из Киева в Москву прибыл спецпоезд с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Специальный поезд №906/905, следующий по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян с Украины и граждан Украины из РФ, прибыл на Киевский вокзал в российской столице Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщает ТАСС, передает УНН.
"Да, прибыл", - сказали в дирекции.
Обратный рейс состоится в субботу в 19:35 по местному времени, поезд прибудет в Киев 29 марта в 7:32.
Специальный поезд следует без остановок. В пути следования пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Продажу билетов осуществляли Украинские железные дороги, добавили в агентстве.
Напомним, поездом из Киева в Москву выехало более 700 человек.