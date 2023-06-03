Количество погибших в результате столкновения поездов в Индии достигло 288 человек

Детали

По меньшей мере 288 человека погибли и больше чем 850 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша, что сделало эту железнодорожную катастрофу крупнейшей по количеству жертв в стране за более чем десять лет. Ожидается, что количество погибших будет расти.

Столкновение произошло примерно в 19:00 по местному времени в пятницу, когда сверхскоростной скоростной экспресс Howrah, курсирующий из Бангалура в Хаор, что в Западной Бенгалии, столкнулся с экспрессом Coromandel, курсирующим из Калькутты в Ченнаи.

Отмечается, что на место аварии в районе Баласор в Одише было вызвано более 200 машин скорой помощи. Начата масштабная поисково-спасательная операция, к которой привлечены сотни сотрудников пожарной охраны и полиции, а также служебные собаки. На месте также работали группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Министерство путей сообщения отметило, что начало расследование инцидента.

По данным Индийской железной дороги, ее сеть ежедневно обеспечивает перевозку более 13 миллионов человек. Но государственная монополия имела неоднозначные показатели безопасности из-за старения инфраструктуры.

Добавим

Несмотря на усилия правительства по повышению безопасности на железнодорожном транспорте, ежегодно на индийских железных дорогах происходит несколько сотен аварий, это крупнейшая в мире железнодорожная сеть. В августе 1995 года недалеко от Нью-Дели столкнулись два поезда, в результате чего погибло 358 человек.

Более 12 миллионов человек ежедневно ездят по Индии на 14 000 поездах, преодолевая расстояние в 64 000 километров.

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