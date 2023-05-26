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19 людей загинули в автокатастрофі в Камеруні

19 людей загинули в автокатастрофі в Камеруні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою в Камеруні, внаслідок чого загинули щонайменше 19 людей, повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Автобус прямував у південне місто Есека, коли не впорався з керуванням і зіткнувся з великовантажною вантажівкою, яка перевозила пісок, сказав міністр транспорт. Більшість людей, що перебували на борту, загинули на місці.

За його словами, аварія сталася на дорозі Дуала-Едеа біля контрольно-пропускного пункту поліції, постраждалих було доставлено до столичних лікарень.

Поліція звинуватила у зіткненні безрозсудне водіння та розпочала розслідування, повідомляє державне телебачення Камеруну.

Додамо

Дорожньо-транспортні пригоди в цій центральноафриканській країні є звичайною справою. За оцінками уряду, щороку в аваріях гине близько 1500 людей.

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