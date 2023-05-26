19 человек погибли в автокатастрофе в Камеруне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Камеруне, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Автобус направлялся в южный город Эсека, когда не справился с управлением и столкнулся с большегрузным грузовиком, перевозившим песок, сказал министр транспорт. Большинство людей, находившихся на борту, погибли на месте.
По его словам, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа возле контрольно-пропускного пункта полиции, пострадавшие были доставлены в столичные больницы.
Полиция обвинила в столкновении безрассудное вождение и начала расследование, сообщает государственное телевидение Камеруна.
Добавим
Дорожно-транспортные происшествия в этой центральноафриканской стране являются обычным делом. По оценкам правительства, каждый год в авариях погибает около 1500 человек.