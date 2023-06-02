В Індії зійшов з рейок пасажирський потяг: загинули 50 людей, ще 179 постраждали

Деталі

Рятувальники намагалися звільнити ще 200 людей, які виявилися замкненими у вагонах, що зійшли з рейок у штаті Одіша. Причина аварії з'ясовується.

Представник міністерства залізниць, сказав, що кілька покручених частин поїзда, що зійшов з рейок, впали на сусідню колію і були збиті іншим пасажирським поїздом, що йшов з протилежного напрямку.

Інформаційне агентство Press Trust of India повідомило, що Coromandel Express, що зійшов з рейок, прямував з Ховри в штаті Західна Бенгалія в Ченнаї, столицю південного штату Таміл Наду.

На відеокадрах видно, як люди намагаються витягнути пасажирів зі знівечених вагонів.

Додамо

Попри зусилля уряду щодо підвищення безпеки на залізничному транспорті, щорічно на індійських залізницях відбувається кілька сотень аварій, це найбільша у світі залізнична мережа. У серпні 1995 року недалеко від Нью-Делі зіткнулися два потяги, внаслідок чого загинуло 358 людей.

Понад 12 мільйонів людей щодня їздять Індією на 14 000 поїздів, долаючи відстань 64 000 кілометрів.