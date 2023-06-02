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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли 50 человек, еще 179 пострадали

Киев • УНН

 • 525483 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Пассажирский поезд сошел с рельсов в восточной Индии, многие люди оказались в ловушке внутри вагонов. По данным СМИ, более 170 человек получили ранения и были доставлены в больницы, информирует УНН.

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли 50 человек, еще 179 пострадали

Детали

Спасатели пытались освободить еще 200 человек, которые оказались запертыми в вагонах, сошедших с рельсов в штате Одиша. Причина аварии выясняется.

Представитель министерства железных дорог, сказал, что несколько искореженных частей сошедшего с рельсов поезда упали на соседний путь и были сбиты другим пассажирским поездом, шедшим с противоположного направления.

Информационное агентство Press Trust of India сообщило, что сошедший с рельсов Coromandel Express направлялся из Ховры в штате Западная Бенгалия в Ченнаи, столицу южного штата Тамил Наду.

На видео кадрах видно, как люди пытаются вытащить пассажиров из изуродованных вагонов. 

Добавим

Несмотря на усилия правительства по повышению безопасности на железнодорожном транспорте, ежегодно на индийских железных дорогах происходит несколько сотен аварий, это крупнейшая в мире железнодорожная сеть. В августе 1995 года недалеко от Нью-Дели столкнулись два поезда, в результате чего погибло 358 человек.

Более 12 миллионов человек ежедневно ездят по Индии на 14 000 поездах, преодолевая расстояние в 64 000 километров.

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