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Кількість загиблих внаслідок зіткнення потягів в Індії сягнула 288 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Кількість загиблих внаслідок зіткнення потягів в Індії сягнула 288 людей, більш як 850 отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Кількість загиблих внаслідок зіткнення потягів в Індії сягнула 288 людей

Деталі

Щонайменше 288 людини загинули і більше 850 отримали поранення в результаті зіткнення двох пасажирських потягів в індійському штаті Одіша, що зробило цю залізничну катастрофу найбільшою за кількістю жертв в країні за понад десять років. Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Зіткнення відбулося приблизно о 19:00 за місцевим часом у п'ятницю, коли супершвидкісний швидкісний експрес Howrah, що курсує з Бангалуру до Хаора, що в Західній Бенгалії, зіткнувся з експресом Coromandel, який курсує з Калькутти до Ченнаї.

Зазначається, що на місце аварії в районі Баласор в Одіші було викликано понад 200 машин швидкої допомоги. Розпочато масштабну пошуково-рятувальну операцію, до якої залучені сотні співробітників пожежної охорони та поліції, а також службові собаки. На місці також працювали групи Національних сил реагування на стихійні лиха.

Міністерство шляхів сполучення повідомило, що розпочало розслідування інциденту.

За даними Індійської залізниці, її мережа щодня забезпечує перевезення понад 13 мільйонів людей. Але державна монополія мала неоднозначні показники безпеки через старіння інфраструктури.

Додамо

Попри зусилля уряду щодо підвищення безпеки на залізничному транспорті, щорічно на індійських залізницях відбувається кілька сотень аварій, це найбільша у світі залізнична мережа. У серпні 1995 року недалеко від Нью-Делі зіткнулися два потяги, внаслідок чого загинуло 358 людей.

Понад 12 мільйонів людей щодня їздять Індією на 14 000 поїздів, долаючи відстань 64 000 кілометрів.

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