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Количество погибших военных США при взрыве в Кабуле возросло до 13

Количество погибших военных США при взрыве в Кабуле возросло до 13

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Количество американских военнослужащих, погибших во время взрыва в Кабуле возросло до 13 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Пентагон и Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Кроме того, еще 18 военных США пострадали, уточнил источник ABC.

Напомним

Ранее было известно о 12 погибших американских военных, еще 15 человек были ранены.

Контекст

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате теракта, по последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

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