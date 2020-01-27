Количество погибших в результате ливней в Бразилии превысило 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали по меньшей мере 53 человека. Обновленные данные по числу погибших опубликовало в воскресенье управление гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает УНН.
Ранее сообщалось, что в результате наводнений и сильных дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек.
По информации спасателей, пропавшими без вести считаются 19 человек. Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, более 3,3 тыс. остаются без крыши над головой. Еще девять человек погибли в соседнем Эспириту-Санту. По данным синоптиков, за сутки с 9 часа утра четверга в столице штата Минса-Жерайс, городе Белу-Оризонти, выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков — 171,8 мм. Среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.
Более чем вдвое — до 99 — за день увеличилось количество муниципалитетов, положение в которых власти Минас Жерайс признали чрезвычайной. В воскресенье ситуацию в регионе оценил министр регионального развития Бразилии Густаву Кануте. Федеральная власти заявили, что уже спасателям выделили 90 млн реалов (более 21,5 млн долларов) на борьбу с последствиями природных катаклизмов и обещали перенести на более ранний срок ежегодные социальные выплаты пострадавшим от стихии.
Смертельное затопление произошло ровно через год после обрушения хвостовой плотины в городе Брумадиньо, также в штате Минас-Жерайс, повлекшее смерть более 250 человек в одной из худших горных катастроф в мире.