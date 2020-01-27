Кількість загиблих в результаті злив у Бразилії перевищило 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Жертвами злив на південному сході Бразилії стали щонайменше 53 особи. Оновлені дані по числу загиблих опублікувало в неділю управління цивільної оборони штату Мінас-Жерайс, передає УНН.
Раніше повідомлялось, що внаслідок повеней та сильних дощів у Бразилії загинули щонайменше 46 людей.
За інформацією рятувальників, зниклими безвісті вважаються 19 осіб. Порядку 14 тис. людей були змушені покинути свої будинки, понад 3,3 тис. залишаються без даху над головою. Ще дев’ять людей загинули в сусідньому Еспіріту-Санту. За даними синоптиків, за добу з 9 години ранку четверга в столиці штату Мінса-Жерайс, місті Белу-Орізонті, випала рекордна за 110 років метеоспостережень кількість опадів — 171,8 мм. Середньомісячна січнева норма дощу в штаті перевищена більш ніж удвічі.
Більш ніж удвічі — до 99 — за день збільшилася кількість муніципалітетів, положення в яких влади Мінас Жерайс визнали надзвичайною. У неділю ситуацію в регіоні оцінив міністр регіонального розвитку Бразилії Густаву Кануте. Федеральна влада заявили, що вже рятувальникам виділили 90 млн реалів (понад 21,5 млн доларів) на боротьбу з наслідками природних катаклізмів і обіцяли перенести на більш ранній термін щорічні соціальні виплати постраждалим від стихії.
Смертельне затоплення сталося рівно через рік після обрушення хвостової греблі в містечку Брумадіньо, також в штаті Мінас-Жерайс, що спричинило смерть понад 250 людей в одній з найгірших гірських катастроф у світі.