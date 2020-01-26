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Велика вода у Бразилії: кількість загиблих зросла до майже 50 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Внаслідок повеней та сильних дощів у Бразилії загинули щонайменше 46 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Велика вода у Бразилії: кількість загиблих зросла до майже 50 людей

"Щонайменше 46 людей загинули в Бразилії, а понад 25 тисяч були переміщені через широкомасштабні повені після штормів та сильних дощів, які пролетіли південним сходом країни, заявила влада у неділю", - пише видання.

Місцева влада в Мінас-Жерайсі заявила в неділю, що 37 людей загинули, а понад 17 тисяч були переселені або евакуйовані зі своїх домівок. Ще 25 людей пропали безвісти.

У прибережному штаті Еспіріто-Санту загинуло дев'ять людей, понад 8 тисяч були переміщені або евакуйовані, а три людини пропали безвісти.

Смертельне затоплення сталося рівно через рік після обрушення хвостової греблі в містечку Брумадіньо, також в штаті Мінас-Жерайс, що спричинило смерть понад 250 людей в одній з найгірших гірських катастроф у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 30 загиблих.

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