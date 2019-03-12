Прорив дамби у Бразилії: кількість загиблих зросла до 200
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кількість жертв внаслідок прориву дамби у бразильскому штаті Мінас-Жерайс зросла до 200. Про це повідомляє УНН з посиланням на Globo.
Вже 200 осіб загинули внаслідок прориву дамби муніципалітету Брумадіньо у Бразилії, ще 8 вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.
За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу. Вісім співробітників компанії були арештовані у зв’язку з підозрою в несумлінному дотриманні техніки безпеки.