Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших возросло до 200
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Число жертв в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс выросла до 200. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Globo.
Уже 200 человек погибли в результате прорыва дамбы муниципалитета Брумадиньо в Бразилии, еще 8 считаются пропавшими без вести.
Напомним, дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс . Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений из соображений безопасности.
По предварительным данным, большое количество погибших в результате ЧП частично объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Восемь сотрудников компании были арестованы в связи с подозрением в недобросовестном соблюдении техники безопасности.