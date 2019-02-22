Прорив дамби у Бразилії: кількість загиблих зросла до 176

Особи всіх жертв вже встановлені. Число зниклих безвісті, за останніми даними, становить 134 людини.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.

За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу. Вісім співробітників компанії були арештовані у зв’язку з підозрою в несумлінному дотриманні техніки безпеки.