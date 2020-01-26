Большая вода в Бразилии: число погибших возросло до почти 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В результате наводнений и сильных дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 46 человек погибли в Бразилии, а более 25 тысяч были перемещены из-за широкомасштабных наводнений после штормов и сильных дождей, которые пролетели юго-востоком страны, заявили власти в воскресенье", - пишет издание.
Местные власти в Минас-Жерайс заявили в воскресенье, что 37 человек погибли, а более 17 тысяч были переселены или эвакуированы со своих домов. Еще 25 человек пропали без вести.
В прибрежном штате Эспириту-Санту погибло девять человек, более 8 тысяч были перемещены или эвакуированы, а три человека пропали без вести.
Смертельное затопление произошло ровно через год после обрушения хвостовой плотины в городе Брумадиньо, также в штате Минас-Жерайс, повлекшее смерть более 250 человек в одной из худших горных катастроф в мире.
Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших.