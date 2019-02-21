Количество погибших в результате пожара в Бангладеш возросло до 81
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Число людей, погибших в результате пожара, произошедшего в четырехэтажном жилом доме в столице Бангладеш - Дакке - увеличилась до 81 человека. Об этом сообщила газета The Bangladesh Observer, передает УНН.
Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в старом квартале Дакки. На первом этаже здания располагался склад химикатов. Огонь быстро распространился на соседние дома.
"Количество погибших может быть выше, и поиски продолжаются", - сказал глава национальной пожарной службы Али Ахмед.
Напомним, жилой дом загорелся 20 февраля около 22:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Затем огонь перекинулся на еще четыре сооружения.