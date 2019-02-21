Пожежа в багатоповерхівці у Бангладеш: понад 50 загиблих

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Не менше 56 людей загинули під час пожежі в будівлі Chawkbazar, розташованій в старому районі столиці Бангладеш — Даккі. Є побоювання, що число жертв може збільшитися, повідомляє Reuters з посиланням на місцевого представника пожежної служби, передає УНН.

“На даний момент знайдено 56 тіл. Їхнє число може збільшитися, оскільки пошуки людей тривають”, — повідомив директор пожежної служби та цивільної оборони Джульфікар Рахман.

Як пише місцеве видання Daily Star, пожежа спалахнула напередодні ввечері близько 22:40 (18:40 за Києвом) на хімічному складі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку під назвою Hazi Wahed Mansion. Генеральний директор пожежної служби та цивільної оборони Алі Ахмед підтвердив, що потім полум’я швидко поширилося по трьом іншим будівлям поблизу, включаючи громадський центр.

З числа поранених щонайменше 16 отримали опіки, а ще 30 отримали поранення, намагаючись врятуватися від вогню. П’ятеро людей, постраждалих від опіків, знаходяться в критичному стані, ще декілька людей вважаються зниклими без вести.

Причини пожежі не називаються.

Як повідомляв УНН, у Генуї почали зносити міст, при обвалі якого загинули 43 людини.

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