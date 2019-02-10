У Генуї почали зносити міст, при обвалі якого загинули 43 людини

"Бригади починають знесення автодорожнього мосту Моранді в Генуї, Італія, майже через шість місяців після його обвалу, де загинули 43 людини", – повідомило видання 8 лютого.

Тоді ж на місце робіт прибув прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Нагадаємо, 4 серпня 2018 року неподалік італійського міста Генуя обвалився довгий проліт побудованого в 1970-і роки моста, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя — Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки. В результаті катастрофи загинули 43 людини. Слідство триває.