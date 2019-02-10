В Генуе начали сносить мост, при обвале которого погибли 43 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В итальянском городе Генуя начали демонтаж моста Моранди почти через шесть месяцев после того, как его падение повлекло гибель 43 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
"Бригады начинают снос автодорожного моста Моранди в Генуе, Италия, почти через шесть месяцев после его обвала, где погибли 43 человека", - сообщило издание 8 февраля.
Тогда же на место работ прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Напомним, 4 августа 2018 года неподалеку итальянского города Генуя обвалился долгий пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибли 43 человека. Следствие продолжается.