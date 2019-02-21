Пожар в многоэтажке в Бангладеш: более 50 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Не менее 56 человек погибли во время пожара в здании Chawkbazar, расположенной в старом районе столицы Бангладеш — Дакки. Есть опасения, что число жертв может увеличиться, сообщает Reuters со ссылкой на местного представителя пожарной службы, передает УНН.
“На данный момент найдено 56 тел. Их число может увеличиться, поскольку поиски людей продолжаются”, — сообщил директор пожарной службы и гражданской обороны Джульфикар Рахман.
Как пишет местное издание Daily Star, пожар вспыхнул накануне вечером около 22:40 (18:40 по Киеву) на химическом складе на первом этаже пятиэтажного здания под названием Hazi Wahed Mansion. Генеральный директор пожарной службы и гражданской обороны Али Ахмед подтвердил, что затем пламя быстро распространилось по трем другим зданиям поблизости, включая общественный центр.
Из числа раненых по меньшей мере 16 получили ожоги, а еще 30 получили ранения, пытаясь спастись от огня. Пять человек, пострадавших от ожогов, находятся в критическом состоянии, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Причины пожара не называются.
Как сообщал УНН, в Генуе начали сносить городов, при обвале которого погибли 43 человека.