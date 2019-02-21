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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48338 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64258 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126181 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127393 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128112 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124314 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141379 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

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Пожар в многоэтажке в Бангладеш: более 50 погибших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Не менее 56 человек погибли во время пожара в здании Chawkbazar, расположенной в старом районе столицы Бангладеш — Дакки. Есть опасения, что число жертв может увеличиться, сообщает Reuters со ссылкой на местного представителя пожарной службы, передает УНН.

“На данный момент найдено 56 тел. Их число может увеличиться, поскольку поиски людей продолжаются”, — сообщил директор пожарной службы и гражданской обороны Джульфикар Рахман.

Как пишет местное издание Daily Star, пожар вспыхнул накануне вечером около 22:40 (18:40 по Киеву) на химическом складе на первом этаже пятиэтажного здания под названием Hazi Wahed Mansion. Генеральный директор пожарной службы и гражданской обороны Али Ахмед подтвердил, что затем пламя быстро распространилось по трем другим зданиям поблизости, включая общественный центр.

Из числа раненых по меньшей мере 16 получили ожоги, а еще 30 получили ранения, пытаясь спастись от огня. Пять человек, пострадавших от ожогов, находятся в критическом состоянии, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Причины пожара не называются.

Как сообщал УНН, в Генуе начали сносить городов, при обвале которого погибли 43 человека.

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