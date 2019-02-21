Кількість загиблих в результаті пожежі у Бангладеш зросла до 81 людини

Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки. На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.

"Кількість загиблих може бути вище, і пошуки тривають", - сказав глава національної пожежної служби Алі Ахмед.

Нагадаємо, житловий будинок загорівся 20 лютого близько 22:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Потім вогонь перекинувся на ще чотири споруди.



