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Кількість загиблих в результаті пожежі у Бангладеш зросла до 81 людини

Кількість загиблих в результаті пожежі у Бангладеш зросла до 81 людини

Київ • УНН

 • 17929 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш — місті Дакка — збільшилася до 81 людини. Про це повідомила газета The Bangladesh Observer, інформує УНН.

Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки. На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.

"Кількість загиблих може бути вище, і пошуки тривають", - сказав глава національної пожежної служби Алі Ахмед.

Нагадаємо, житловий будинок загорівся 20 лютого близько 22:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Потім вогонь перекинувся на ще чотири споруди.

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