Кількість загиблих в результаті пожежі у Бангладеш зросла до 81 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш — місті Дакка — збільшилася до 81 людини. Про це повідомила газета The Bangladesh Observer, інформує УНН.
Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки. На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.
"Кількість загиблих може бути вище, і пошуки тривають", - сказав глава національної пожежної служби Алі Ахмед.
Нагадаємо, житловий будинок загорівся 20 лютого близько 22:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Потім вогонь перекинувся на ще чотири споруди.