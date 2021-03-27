Количество погибших в результате обрушения жилого дома в Каире достигло 22
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Количество погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире в субботу достигло 22 человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Extra News, передает УНН.
Что известно
Ранее поступала информация о 5 погибших. Три человека считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Спасти удалось 25 человек.
Что предшествовало
Трагедия произошла ночью в густонаселенном районе с плотной застройкой Гиср-эс-Суейс на востоке египетской столицы. Спасатели в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших. Вечером специалисты приступили к осмотру ранее примыкали к разрушенной 10-этажной высотке зданий для выявления возможной угрозы конструкций соседних зданий.
По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил шесть этажей. Сначала в сводном в 2011 году дома было четыре этажа. Как рассказывают очевидцы, несколько дней назад в расположенном на первом этаже магазине хозяин начал реконструкцию, пробив стены и снеся несколько несущих колонн.