У Каїрі зросла кількість жертв обвалу десятиповерхового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У результаті обвалу десятиповерхового будинку в центрі Каїра кількість жертв зросло до п'яти осіб. Про це повідомляє видання Al-Ahram з посиланням на інформацію місцевої влади, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на даний момент відомо про п'ять жертв і 25 постраждалих в результаті обвалу. Сили цивільного захисту, а також Головне рятувальне управління провінції все ще шукають людей під завалами.
Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль доручив сформувати інженерний комітет для аналізу збитку від обвалення відразу ж після того, як прокуратура закінчить перевірку.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, обвал будинку стався рано вранці 27 березня у приміщенні з підвалом, цокольним та дев'яти поверхами. Раніше було відомо про три жертви трагедії.