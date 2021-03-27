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Кількість загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Каїрі досягла 22

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення багатоповерхового житлового будинку в Каїрі в суботу досягло 22 людей. Про це повідомив у неділю телеканал Extra News, передає УНН.

Що відомо

Раніше надходила інформація про 5 загиблих. Три людини вважаються зниклими без вісті, їх пошуки тривають. Врятувати вдалося 25 людей.

Що передувало

Трагедія сталася вночі в густонаселеному районі з щільною забудовою Гіср-ес-Суейс на сході єгипетської столиці. Рятувальники протягом усього дня розбирали руками і за допомогою спецтехніки завали в пошуках тих, що вижили. Увечері фахівці приступили до огляду раніше примикали до зруйнованої 10-поверховій висотці будівель для виявлення можливої ​​загрози конструкцій сусідніх будівель.

За попередніми даними, домовласник незаконно надбудував шість поверхів. Спочатку в зведеному в 2011 році будинку було чотири поверхи. Як розповідають очевидці, кілька днів тому в розташованому на першому поверсі магазині господар почав реконструкцію, пробивши стіни і знісши кілька несучих колон.

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