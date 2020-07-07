Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Японии из-за ливней погибли уже 52 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на японский телеканал NHK.
Так, сильные дожди в регионе Кюсю на юго-западе Японии, которые начались в прошлые выходные, стали причиной наводнений и схода оползней, приведших к гибели людей.
"До настоящего времени 52 человека погибли, главным образом в префектуре Кумамото", - говорится в сообщении.
По меньшей мере 14 из погибших были обнаружены в доме престарелых, расположенном поблизости от реки Кума.
Указано также, что из-за проливных дождей в различных частях Кюсю 12 человек остаются пропавшими без вести.
Также в ряде районов Кюсю объявлено предупреждение второго уровня по пятибалльной шкале о сильных дождях - в отдельных районах префектур Фукуока, Сага и Нагасаки в юго-западном регионе Кюсю. По данным синоптиков, проливные дожди продолжатся на обширных территориях в Японии, поскольку атмосферный фронт, как ожидается, задержится у главного острова Хонсю до среды включительно.
В городе Омута в префектуре Фукуока были затоплены начальная школа и общественный центр, выбранный в качестве центра временной эвакуации. Власти города попросили направить персонал Сил самообороны для спасения оказавшихся заблокированными 242 эвакуированных.
По словам одного местного жителя, около 80 человек были эвакуированы, включая около 30 учеников начальной школы.
Власти просят жителей быть бдительными из-за возможного схода оползней, разлива рек и наводнений в низинах.
Ранее было известно о 40 погибших из-за ливней в Японии.