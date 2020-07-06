Кількість жертв зливових дощів в Японії досягла 40 осіб

Офіційно смерть підтверджена у 24 осіб, ще 16 осіб перебувають у так званому стані зупинки серця і легенів — так в Японії називають клінічну смерть, діагностувати яку мають право тільки медичні працівники, але не рятувальники, що працюють на місці. 14 загиблих проживали в будинку для літніх людей в префектурі Кумамото, який виявився затопленим. Також 12 людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.

Найбільше від наслідків стихії постраждала префектура Кумамото. Там підтоплення зафіксовані на площі близько 1000 гектарів. В евакуаційних центрах зараз знаходяться близько 1,5 тис. осіб. Розливи річок і зсуви привели до обриву ліній електропередач, через що в Кумамото без світла залишаються 4,7 тис. будинків.

За даними метеорологічного управління Японії, сильні зливи продовжать йти на Кюсю протягом понеділка. Тим часом основний циклон перемістився на схід в район острова Сікоку, де за добу може випасти до 300 мм опадів.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в зону стихійного лиха близько 10 тис. військовослужбовців наземних Сил самооборони, які надають підтримку місцевим рятувальним службам. Глава японського уряду також підкреслив, що всі евакуаційні центри, де будуть змушені тимчасово перебувати місцеві жителі, будуть організовані у відповідності з усіма необхідними заходами в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.