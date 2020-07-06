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Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 40 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. По меньшей мере 40 человек погибли на юго-западном острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Официально смерть подтверждена у 24 человек, еще 16 человек находятся в так называемом состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только медицинские работники, но не работающие на месте спасатели. 14 погибших проживали в доме престарелых в префектуре Кумамото, который оказался затопленным. Также 12 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Больше всего от последствий стихии пострадала префектура Кумамото. Там подтопления зафиксированы на площади порядка 1000 гектаров. В эвакуационных центрах сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. Разливы рек и оползни привели к обрыву линий электропередач, из-за чего в Кумамото без света остаются 4,7 тыс. домов.

По данным метеорологического управления Японии, сильные ливни продолжат идти на Кюсю в течение понедельника. Между тем основной циклон переместился восточнее в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих наземных Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что все эвакуационные центры, где будут вынуждены временно находиться местные жители, будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

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