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Кількість загиблих у Японії через зливи досягла 52

Кількість загиблих у Японії через зливи досягла 52

Київ • УНН

 • 14013 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У Японії через зливи загинули вже 52 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на японський телеканал NHK.

Так, сильні дощі в регіоні Кюсю на південному заході Японії, які почалися в минулі вихідні, стали причиною повеней і зсувів грунту, що призвели до загибелі людей.

"До теперішнього часу 52 людини загинули, головним чином в префектурі Кумамото", - йдеться в повідомленні.

Щонайменше 14 із загиблих були виявлені в будинку для літніх людей, розташованому поблизу річки Кума.

Зазначено також, що через проливні дощі в різних частинах Кюсю 12 осіб залишаються зниклими безвісти.

Також в низці районів Кюсю оголошено попередження другого рівня за п'ятибальною шкалою про сильні дощі - в окремих районах префектур Фукуока, Сага і Нагасакі в південно-західному регіоні Кюсю. За даними синоптиків, проливні дощі продовжаться на значній території Японії, оскільки атмосферний фронт, як очікується, затримається біля головного острова Хонсю до середи включно.

У місті Омута в префектурі Фукуока були затоплені початкова школа і громадський центр, визначений як центр тимчасової евакуації. Влада міста попросила направити персонал Сил самооборони для порятунку 242 евакуйованих, які були там заблокованими.

За словами одного місцевого жителя, близько 80 осіб були евакуйовані, включаючи близько 30 учнів початкової школи.

Влада просить жителів бути пильними через можливі зсуви, розлив річок і повені в низинах.

Раніше було відомо про 40 загиблих через зливи в Японії

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