Количество жертв у Грозе может возрасти после исследования всех фрагментов тел погибших, идентификация продолжается - прокуратура

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Установлена личность 56 погибших в результате удара рф по кафе в Грозе Харьковской области, три человека считаются пропавшими без вести, пятеро ранены. Такие цифры в эфире национального телемарафона привел руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Три человека, две женщины и один мужчина, еще считаются пропавшими без вести. Проводятся молекулярно-генетические экспертизы останков. Есть большая вероятность, что по результатам экспертиз количество погибших увеличится», - сказал Александр Фильчаков.

Детали

Он уточнил, что следователями назначено 52 судебно-медицинские экспертизы тел погибших лиц, 12 судебно-медицинских экспертиз останков лиц мужского пола, которые были найдены при осмотре места ракетного удара, а также 91 судебная молекулярно-генетическая экспертиза. После получения результатов экспертиз будет установлено точное количество погибших.

Дополнение

Количество жертв удара по кофе в селе Гроза достигло 56 человек, среди них один ребенок. Большинство среди погибших - гражданские женщины, жительницы Грозы. Еще 5 человек ранены и проходят лечение.

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