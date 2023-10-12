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Кількість жертв у Грозі може зрости після дослідження всіх фрагментів тіл загиблих, ідентифікація триває – прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Встановлено особистість 56 загиблих внаслідок удару рф по кафе у Грозі Харківської області, троє людей вважаються зниклими безвісти, пятеро поранені. Такі цифри в ефірі національного телемарафону навів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Три особи, дві жінки та один чоловік, ще рахуються зниклими безвісті. Проводяться молекулярно-генетичні експертизи останків. Є велика ймовірність, що за результатами експертиз кількість загиблих збільшиться», - сказав Олександр Фільчаков.

Деталі

Він уточнив, що слідчими призначено 52 судово-медичні експертизи тіл загиблих осіб, 12 судово-медичних експертиз решт осіб чоловічої статі, які були знайдені під час огляду місця ракетного удару, а також 91 судова молекулярна-генетична експертиза. Після отримання результатів експертиз буде встановлена точна кількість загиблих.

Доповнення

Кількість жертв удару по кофе в селі Гроза досягнула 56 людей, серед них одна дитина. Більшість серед загиблих - цивільні жінки, жительки Грози. Ще 5 людей поранені та проходять лікування.

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