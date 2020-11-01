Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 64
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 64. Об этом сообщили в Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
"По полученной информации, погибли 64 человека. Из 949 пострадавших наших граждан 729 выписаны, лечение 220 граждан продолжается", - указали в агентстве.
Поисково-спасательные работы продолжаются в 8 зданиях в Измире.
Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись здания не только на территории Турции, но и в Греции.