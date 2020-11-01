Кількість загиблих при землетрусі в Туреччині зросла до 64

"За отриманою інформацією, загинули 64 людини. З 949 потерпілих наших громадян 729 виписані, лікування 220 громадян триває", - вказали в агентстві.

Пошуково-рятувальні роботи тривають в 8 будинках в Ізмірі.

Стихійне лихо сталося в Туреччині 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали будівлі не тільки на території Туреччини, але й в Греції.