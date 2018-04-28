Число погибших при нападении на школу в Китае возросло до 9

По данным полиции, погибли семь школьниц и два школьника, еще десять учеников пострадали. При этом два человека умерли в больнице от полученных ранений.

Как отмечается, правоохранители задержали нападавшего. По словам задержанного, он напал на учеников, потому что когда он учился в школе над ним издевались одноклассники.

Напомним, в китайской провинции Шэньси человек напал на школу. Ранее сообщалось о 7 погибших.