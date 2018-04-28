Кількість загиблих при нападі на школу в Китаї зросла до 9
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нападу озброєної ножем людини на школу в провінції Шеньсі зросло до дев'яти. Про це повідомляє УНН з посиланням на китайський телеканал CGTN.
За даними поліції, загинули сім школярок і два школяра, ще десять учнів постраждали. При цьому двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень.
Як зазначається, правоохоронці затримали нападника. За словами затриманого, він напав на учнів, тому що коли він навчався в школі над ним знущалися однокласники.
Нагадаємо, в китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу. Раніше повідомлялося про 7 загиблих.