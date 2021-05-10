Число погибших из-за взрывов у школы в Кабуле возросло до 85
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Число погибших в Афганистане, в результате взрывов у школы в Кабуле, возросло до 85 человек, 147 получили ранения. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Как заявил пресс-секретарь второго вице-президента Афганистана Даниш Хедаят, в результате нападения ранения получили 147 человек. Власти заявляют, что большинство погибших дети.
В нападении президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев. В то же время Талибан свою причастность к нападению отрицает.
Отмечается, что Папа Римский Франциск в обращении к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, назвал нападение "бесчеловечным актом". Трагедию также осудили в ООН.
Напомним
В субботу, 8 мая, вблизи средней школы Сайед-уль-Шухада на западе Кабула произошло три взрыва. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило инцидент. Изначально сообщалось о 58 жертвах. Согласно данным источников, нападение началось взрывом автомобиля, после чего состоялись две ракетные атаки.