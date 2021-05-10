Кількість загиблих через вибухи у школи в Кабулі зросла до 85
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Число загиблих в Афганістані, в результаті вибухів у школи в Кабулі, зросло до 85 осіб, ще 147 отримали поранення. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Як заявив прес-секретар другого віце-президента Афганістану Даниш Хедаят, в результаті нападу поранення отримали 147 осіб. Влада заявляє, що більшість загиблих діти.
У нападі президент Ашраф Гані звинуватив талібських повстанців. У той же час Талібан свою причетність до нападу заперечує.
Відзначається, що Папа Римський Франциск в зверненні до паломників на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, назвав напад "нелюдським актом". Трагедію також засудили в ООН.
Нагадаємо
У суботу, 8 травня, поблизу середньої школи Сайед-уль-Шухада на заході Кабула сталися три вибухи. Міністерство внутрішніх справ Афганістану підтвердило інцидент. Спочатку повідомлялося про 58 жертви. Згідно з даними джерел, напад почався вибухом автомобіля, після чого відбулися дві ракетні атаки.