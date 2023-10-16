Количество военных преступлений россиян превысило 97 тысяч: подавляющее большинство - нарушение законов и обычаев войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Следователи Национальной полиции зафиксировали более 97 700 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений рф. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
За 600 дней полномасштабного вторжения следователи Нацполиции начали более 97 700 уголовных производств. Среди зарегистрированных преступлений большинство – это нарушение законов и обычаев войны. По этому факту открыто 83 490 производства. Еще 9 200 – это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Более 3 400 – коллаборационная деятельность. И еще более 200 – государственная измена.
«Каждого военного преступника ждет справедливое возмездие!» - сказал министр.
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