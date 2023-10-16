Количество военных преступлений россиян превысило 97 тысяч: подавляющее большинство - нарушение законов и обычаев войны

Детали

За 600 дней полномасштабного вторжения следователи Нацполиции начали более 97 700 уголовных производств. Среди зарегистрированных преступлений большинство – это нарушение законов и обычаев войны. По этому факту открыто 83 490 производства. Еще 9 200 – это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Более 3 400 – коллаборационная деятельность. И еще более 200 – государственная измена.

«Каждого военного преступника ждет справедливое возмездие!» - сказал министр.

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