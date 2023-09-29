"Україна – єдина країна в світі, що документує воєнні злочини під час війни", – Юрій Бєлоусов

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“Не можу сказати, що є хоч один регіон в Україні, де зібрана інформація про всі воєнні злочини росіян. Масштаби величезні… Навіть у Київській області, яка першою відкрилася для документування, спливають нові злочини, знаходять нові тіла жертв”, – розповів Бєлоусов.

Деталі

За його словами, кожного дня влучає або “шахед”, або ракета, тож доказова інформація з’являється щоденно.

При цьому в Україні вже розроблено ефективна система документування воєнних злочинів росіян.

Вона спрямована на те, щоб всі правоохоронні органи працювали разом і не була втрачена ні одна деталь кожного випадку. Так, у майбутньому Україна зможе все це надати для притягнення вищого керівництва рф до відповідальності.

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