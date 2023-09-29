"Україна – єдина країна в світі, що документує воєнні злочини під час війни", – Юрій Бєлоусов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Україна – це єдина у світі держава, яка документує воєнні злочини під час повномасштабної війни. Про це розповів керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного марафону “Єдині новини”, передає УНН.
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“Не можу сказати, що є хоч один регіон в Україні, де зібрана інформація про всі воєнні злочини росіян. Масштаби величезні… Навіть у Київській області, яка першою відкрилася для документування, спливають нові злочини, знаходять нові тіла жертв”, – розповів Бєлоусов.
Деталі
За його словами, кожного дня влучає або “шахед”, або ракета, тож доказова інформація з’являється щоденно.
При цьому в Україні вже розроблено ефективна система документування воєнних злочинів росіян.
Вона спрямована на те, щоб всі правоохоронні органи працювали разом і не була втрачена ні одна деталь кожного випадку. Так, у майбутньому Україна зможе все це надати для притягнення вищого керівництва рф до відповідальності.
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