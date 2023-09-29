"Украина - единственная страна в мире, документирующая военные преступления во время войны", - Юрий Белоусов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украина – это единственное в мире государство, которое документирует военные преступления во время полномасштабной войны. Об этом рассказал руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире национального марафона “Единые новости”, передает УНН.
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“Не могу сказать, что есть хоть один регион в Украине, где собрана информация обо всех военных преступлениях россиян. Масштабы огромные… Даже в Киевской области, которая первой открылась для документирования, всплывают новые преступления, находят новые тела жертв”, – рассказал Белоусов.
Детали
По его словам, каждый день есть попадания или “шахеда”, или ракеты, поэтому доказательная информация появляется ежедневно.
При этом в Украине уже разработана эффективная система документирования военных преступлений россиян.
Она направлена на то, чтобы все правоохранительные органы работали вместе и не была упущена ни одна деталь каждого случая. Так, в будущем Украина сможет все это предоставить для привлечения высшего руководства рф к ответственности.
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