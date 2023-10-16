Кількість воєнних злочинів росіян перевищила 97 тисяч: переважна більшість – порушення законів та звичаїв війни

Деталі

За 600 днів повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розпочали понад 97 700 кримінальних проваджень. Серед зареєстрованих злочинів більшість – це порушення законів та звичаїв війни. За цим фактом відкрито 83 490 провадження. Ще 9 200 – це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Понад 3 400 – колабораційна діяльність. І ще понад 200 – державна зрада.

«Кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата!» - сказав міністр.

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