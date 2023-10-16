Кількість воєнних злочинів росіян перевищила 97 тисяч: переважна більшість – порушення законів та звичаїв війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Слідчі Національної поліції зафіксували понад 97 700 кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів рф. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
За 600 днів повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розпочали понад 97 700 кримінальних проваджень. Серед зареєстрованих злочинів більшість – це порушення законів та звичаїв війни. За цим фактом відкрито 83 490 провадження. Ще 9 200 – це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Понад 3 400 – колабораційна діяльність. І ще понад 200 – державна зрада.
«Кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата!» - сказав міністр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна – єдина країна в світі, що документує воєнні злочини під час війни – Бєлоусов