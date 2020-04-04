Количество случаев COVID-19 в ВСУ не возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на утро 4 февраля в Вооруженных силах Украины остается два официально подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ.
"На 07.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 2 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 109 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 41 человек.
Напомним, 2 апреля ВСУ сообщили о двух случаях инфицирования: женщина-врач Хмельницкого военного госпиталя, а также военнослужащий Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции из-за контакта с инфицированным лицом.