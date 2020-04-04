Кількість випадків COVID-19 у ЗСУ не зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Станом на ранок 4 квітня у Збройних силах України залишається два офіційно підтверджених випадки зараження коронавірусною інфекцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування Медичних сил ЗСУ.
“На 07.00 4 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 2 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться у повідомленні.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 109 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 41 особа.
Нагадаємо, 2 квітня ЗСУ повідомили про два випадки інфікування: жінка-лікар Хмельницького військового госпіталю, а також військовослужбовець Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції через контакт з інфікованою особою.